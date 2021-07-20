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تقرير حقوقي: عودة «القاعدة» للظهور مرة أخرى في اليمن بضرب المدنيين واختطاف ضباط

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تقرير حقوقي: عودة «القاعدة» للظهور مرة أخرى في اليمن بضرب المدنيين واختطاف ضباط تقرير حقوقي: عودة «القاعدة» للظهور مرة أخرى في اليمن بضرب المدنيين واختطاف ضباط

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كشف تقرير «مؤشر الارهاب في المنطقة العربية» الذي أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، عن ظهور تنظيم القاعدة مرة أخرى بعد اختفائه لفترة، في دولة اليمن التي تعانى حروبا صراعات منذ عدة سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه بعد ما خفت دوره وتوارى نسبياً في منطقة الشرق الأوسط وفي اليمن على وجه التحديد عاد تنظيم القاعدة في الربع الثاني من 2021 للظهور من جديد في اليمن، ليتبني نحو 5 عمليات إرهابية واسعة ضد طرفي النزاع المسلح.

ولفت التقرير إلى أن هذا الخطر المتجدد لتنظيم القاعدة تنبهت له وزارة الخارجية الأمريكية عندما رصد برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فى 24 يونيو 2021 مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات بخصوص تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي، نظراً لما يمارسه من تحريض أعضاء القاعدة في اليمن لإراقة دماء السكان المدنيين في الآونة الأخيرة، المحاولات المتمثلة في إيقاظ تنظيم القاعدة لنشاطه في اليمن ليست مجرد تكهنات، حيث أكد على ذلك أيضا في مارس 2021 مسؤولون في المخابرات اليمنية والذين أفادوا أن القاعدة دربت مقاتلين لتنفيذ مهام إرهابية وتحاول تشبيك العلاقات مع القبائل المحلية في اليمن.

وأوضح التقرير أن جزأ من عودة التنظيم مرٌتبطة بالتحالف الذي انشأه التنظيم مع حزب التجمع اليمني من أجل الإصلاح والذي يري في تنظيم القاعدة وعناصره كنزاً لمواجهة سواء الحوثيين في الشمال أو القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، يؤكد ذلك واقعة اختطاف خمسة ضباط من قوات النخبة الشبوانية في البحث الجنائي في محافظة شبوة في 21 يونيو 2016 من قبل تنظيم القاعدة بعد أن وشت بهم السلطة المحلية في محافظة شبوة المحسوبة على حزب التجمع اليمني من أجل الإصلاح المحسوب أيديولوجيا على جماعة الإخوان المسلمين.

وكدلالة على ذلك، قام التنظيم في 30 أبريل بشن هجوم على مواقع تابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء في محافظة البيضاء، وتلاه في 17 مايو هجوم آخر على أحد المقار الأمنية في محافظة أبين. فيما استخدم التنظيم الدرجات النارية المفخخة في 13 يونيو 2021 لاستهداف عربة لنقل الجنود بالقرب من سوق زنجبار في محافظة أبين جنوب اليمن، وهو ما ترتب على قتلي ثمانية جنود.

المصرى اليوم

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