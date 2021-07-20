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الحر يخلي الشوارع نهارا في أول أيام العيد بدمياط.. والكورنيش المطور ملجأ البسطاء

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الحر يخلي الشوارع نهارا في أول أيام العيد بدمياط.. والكورنيش المطور ملجأ البسطاء الحر يخلي الشوارع نهارا في أول أيام العيد بدمياط.. والكورنيش المطور ملجأ البسطاء

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شدة الحر كانت هي السبب في حرمان أهالي دمياط من الخروج من منازلهم، والتجول للاستمتاع بأول أيام عيد الأضحي، حيث حرصت الأسر على البقاء بمنازلهم والاكتفاء نهارا بصلاة العيد وبعض الزبارات العائلية، ثم البقاء بالمنازل لحين رحيل الشمس، حيث يتوجه البعض لرأس البر ودمياط الجديدة، بينما يكتفي بعض البسطاء للتنزه بطول الكورنبش من الشارع الحربي وحتي مبني نادي المهندسين.

وهذا الكورنيش يشهد تطويرا من جانب المحافظ الدكتورة منال عوض والتي أصدرت تعليماتها بتطوير ميادان الساعة في مدنة دمياط والحديقه الموجوده بها باعتبارها أشهر ميجان بالمحافظة والمتنزه الأبرز لرواد المحافظة.

المصرى اليوم

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