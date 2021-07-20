محافظ القليوبية يستقبل أسقفا شبرا الخيمة وبنها لتقديم التهنئة بعيد الأضحى (صور)

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استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان المحافظة، الثلاثاء، نيافة المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات له، الثلاثاء، على أن الشعب المصري بجميع طوائفه سيبقى في ترابط ومحبة أبد الدهر ويضرب أروع الأمثله في الوحده الوطنية، حيث يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، ومن خلال التصدي لكل أنواع المؤامرات التي دبرت لمصر عبر التاريخ.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأخوة الأقباط في كل ربوع مصر لمشاركتهم أخوتهم المسلمين عيدهم المبارك لأننا جميعًا أخوة نعيش في محبة وسلام.

محافظ القليوبية يستقبل أسقفا شبرا الخيمة وبنها وتوابعهما لتقديم التهنئة بعيد الأضحى