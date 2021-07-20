أخبار عاجلة

حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات التعدي على حرم البحيرات -
العاهل الأردني يتحدث عن بعض محاور محادثاته في واشنطن -
الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بملاحقة «داعش» وتأمين المراكز الانتخابية -
الاتحاد الأوروبي «يأسف» لعجز السلطات اللبنانية عن تسليط الضوء على انفجار مرفأ بيروت -
«ملوخية الساعة 4 الفجر».. كواليس «خناقة» بين سعيد صالح وزوجته (فيديو) -
استئناف تصوير «ميني بار».. ونضال الشافعي: «ملحمة فنية» -
بسبب شقيقه الراحل.. رامي صبري في مرمى نيران «السوشيال ميديا» -
«القومية للموسيقى الشعبية» تختتم حفلاتها بـ«صيف الإنتاج الثقافي» بساحة الهناجر -
شقيقة هنا الزاهد تكشف معاناتها مع الوسواس القهري -
بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الآن في الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القليوبية يستقبل أسقفا شبرا الخيمة وبنها لتقديم التهنئة بعيد الأضحى (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان المحافظة، الثلاثاء، نيافة المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات له، الثلاثاء، على أن الشعب المصري بجميع طوائفه سيبقى في ترابط ومحبة أبد الدهر ويضرب أروع الأمثله في الوحده الوطنية، حيث يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، ومن خلال التصدي لكل أنواع المؤامرات التي دبرت لمصر عبر التاريخ.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأخوة الأقباط في كل ربوع لمشاركتهم أخوتهم المسلمين عيدهم المبارك لأننا جميعًا أخوة نعيش في محبة وسلام.

محافظ القليوبية يستقبل أسقفا شبرا الخيمة وبنها وتوابعهما لتقديم التهنئة بعيد الأضحى
محافظ القليوبية يستقبل أسقفا شبرا الخيمة وبنها وتوابعهما لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الآن في الدوري المصري

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الآن في الدوري المصري

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021

«ولا شاف العناد فى عيون الولاد.. يا حبيبتى يا مصر»

«ولا شاف العناد فى عيون الولاد.. يا حبيبتى يا مصر»

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري