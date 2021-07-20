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«»: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد لتوفير احتياجات المواطنين

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«التموين»: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد لتوفير احتياجات المواطنين «»: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد لتوفير احتياجات المواطنين

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أكدت وزارة والتجارة الداخلية، أن مديرى المديريات أن غرف العمليات المركزية التي أنشأت بالمديريات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لم تتلقى أي شكوى حتى الآن من المواطنين حول توافر الخبز أو الوقود أو اسطوانات البوتاجاز أو السلع بالاسواق .

وأكد مديرو المديريات، أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة الدعم، وأشاروا إلى أن عددا من المخابز قد طلبت إجازة بالعيد ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن فإن الإجازة تمنح طبقا لاحتياجات المنطقه على ألا تزيد عن ثلاثين في المائة من تعداد المخابز بالحى أو المركز أو المدينة.

واضاف مديرو المديريات، أنهم يسيرون حملات على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع وكذلك الوقود بكل أنواعه.

من جانبهم أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، أن المجمعات الاستهلاكية تعمل اليوم وغدا وبعد غدا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع .
وأشار رؤساء الشركات، أن المخازن التابعه لهم تمد المجمعات بكل السلع سواء الجافه أو اللحوم الطازجه والمبردة.

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع مع غرفة عمليات انتظام العمل مع التأكيد على المتابعة المركزية من الوزارة لحظيا في ما يتعلق بعمل المخابز بالمحافظات وتوافر السلع بالاسواق ومحطات الوقود ويتابع أيضا مع رؤساء شركات المجمعات توافر االسلع وعمل المجمعات اليوم.

المصرى اليوم

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