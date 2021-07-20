أخبار عاجلة

الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة -
معرض "عروس الباحة" يجذب المصطافين وأهالي المنطقة -
"جونسون" يطالب إيران بتحمل عواقب هجومها المشين على الناقلة الإسرائيلية -
مسؤول أمريكي: سوف نستقبل الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة -
بث مباشر .. موعد مباراة السويد واسبانيا في كرة اليد -
دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية -
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد -
بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة -
مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده -
«رويترز»: زعماء صرب البوسنة يستقبلون مبعوث السلام الجديد بعدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«كارتيرون» يمنح «روقا» إجازة ثلاثة أيام

Print
«كارتيرون» يمنح «روقا» إجازة ثلاثة أيام «كارتيرون» يمنح «روقا» إجازة ثلاثة أيام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

«كارتيرون» يمنح «روقا» إجازة ثلاثة أيام

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، منح محمد اشرف روق، إجازة ثلاثة أيام لتخليصه من الالام التي يعانيه.

ويعاني اشرف روقا، من الإصابة في وتر صابونة الركبة، حالت دون مشاركته في المران الأخير للزمالك.

وقرر كارتيرون، بدء روقا، في البرنامج العلاجي، اعتباراً من «الجمعة»، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وينتظم الزمالك، في معسكر مغلق بالإسكندرية، بداية من «الأربعاء»، استعداداً لمواجهة المحلة، يوم 2 أغسطس المقبل والمؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يستغنى عن حارسه الأساسي خلال انتقالات الصيفية 2021

الزمالك يستغنى عن حارسه الأساسي خلال انتقالات الصيفية 2021

مبادرة جديدة للم الشمل ونبذ التعصب بين الاهلي والزمالك

مبادرة جديدة للم الشمل ونبذ التعصب بين الاهلي والزمالك

طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب

طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب

البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية