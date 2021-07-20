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«كارتيرون» يمنح «روقا» إجازة ثلاثة أيام

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، منح محمد اشرف روق، إجازة ثلاثة أيام لتخليصه من الالام التي يعانيه.

ويعاني اشرف روقا، من الإصابة في وتر صابونة الركبة، حالت دون مشاركته في المران الأخير للزمالك.

وقرر كارتيرون، بدء روقا، في البرنامج العلاجي، اعتباراً من «الجمعة»، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وينتظم الزمالك، في معسكر مغلق بالإسكندرية، بداية من «الأربعاء»، استعداداً لمواجهة المحلة، يوم 2 أغسطس المقبل والمؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.