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مدرب منتخب إسبانيا : مواجهة الفراعنة فى الأوليمبياد صعبة

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مدرب منتخب إسبانيا : مواجهة الفراعنة فى الأوليمبياد صعبة مدرب منتخب إسبانيا : مواجهة الفراعنة فى الأوليمبياد صعبة

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أعترف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي بصعوبة مواجهة فريقه مع منتخب بعد غد الخميس على ملعب قبة سابورو في افتتاح مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وأضاف لافوينتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا تحتاج الظهور بأفضل صورة حتى تحقق الفوز.

وتابع: «منتخب مصر فريق مميز ويملك لاعبين على أعلى مستوى كما أنه بطل أفريقيا، وكلها أمور تصعب من مهمة إسبانيا في المباراة، بينما قال داني سيبايوس نجم إسبانيا إن منتخب الماتادور يملك فرصة التتويج بالميدالية الذهبية ومرشح للفوز على منتخب مصر.

وأكد «يجب علينا أن نكون في قمة التركيز حتى نظهر بالشكل المطلوب خاصة أن المشاركة في الأولمبياد أمر رائع وحدث مهم.

ويتنافس المنتخبان المصري والإسباني في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وأستراليا، وسيلعب منتخب مصر مباراته الثانية يوم الأحد المقبل ضد الأرجنتين، بينما يختتم دور المجموعات بلقاء أستراليا، الأربعاء (28 يوليو الجارى ).

المصرى اليوم

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