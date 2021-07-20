عودة جون سينا تشعل عالم المصارعة في WWE

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شهد عرض موني ان ذا بنك العديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها عودة نجم WWE جون سينا بعد غياب طويل.

«جون فيليكس أنطونيو سينا» الذى يبلغ من العمر 44 عامًا من مواليد (23 أبريل 1977)، ويزن حوالى 110 كجم، وطوله 185 سم.

بدأ «جون سينا» التدريب عام 2000 فى كاليفورنيا فى اتحاد يعرف باسم UPW، ثم وقع عقدًا مع اتحاد WWF الذى أرسله لمدرسة «أوهايو فالى ريسلنج» لإعداده ليصبح جاهزًا للعب مع المحترفين، وفى 27 يونيو 2002 لعب «جون سينا» أول مباراة له مع الـWWE فى «سماك داون» أمام البطل الأوليمبى «كرت أنجل» فظهر بمستوى رائع يؤكد أنه سيصبح من نجوم تلك اللعبة.

وفى «راسلمنيا 21» عام 2005 حصد «جون سينا» أول بطولة WWE له بعد تغلبه على «JBL»، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن استطاع «جون سينا» حصد 7 بطولات عالم، منها 5 بطولات لـWWE، وبطولتا عالم للوزن الثقيل أثناء وجوده فى عرض «رو».

وجون سينا هو مصارع أمريكي محترف مغني راب وممثل، إنه نجم WWE الأكثر نجاحاً والحائز على عدة بطولات.

له أدوار لا تنسى في أفلام : The Marine،12 ROUND ، The Reunion، sisters، Train wreck.

آخر مباراة قوية لسينا أمام الجماهير جرت فعاليتها في بطولة «راسلمينيا 34» عندما خسر أمام المصارع الشهير المعتزل إندرتيكر.