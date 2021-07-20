تقرير حقوقى: الصومال سيعاني من إرهاب مزدوج بسبب الاستقطاب السياسي

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كشف تقرير «مؤشر الارهاب في العالم العربى» الذي اصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف للعمليات الإرهابية في الصومال خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث رصدت مؤسسة ماعت وقوع 41 عملية إرهابية في الفترة المذكورة مقارنة بنحو 45 عملية إرهابية في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن حركة الشباب التي تبنت نحو 32 عملية إرهابية بواقع عملية إرهابية كل ثلاثة أيام على مدي الثلاثة أشهر السابقة، مازالت الحركة قادرة على مباغتة قوات الأمن الصومالية ويمكن حصر العوامل التي أدت إلى استمرار العمليات الإرهابية في الصومال في الآتي:

وكشف تقرير أعده المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن حركة الشباب الإرهابية لديها خلايا في الأجهزة الأمنية في الحكومة الصومالية تٌساعدها على جمع المعلومات واستهداف الشخصيات البارزة في الأجهزة الأمنية، يشمل ذلك الاختراق الأمني انتماء بعض الشخصيات الأمنية في جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الصومالية إلى الحركة. وهو ما يمكن اسقاطه على الفشل الإستخباراتي في تأمين بعض الشخصيات التي تبنت حركة الشباب اغتيالها خلال الربع الثاني من عام 2021، وعلي رأسهم الضابط التابع لإقليم جوبالاند الذي اٌغتيل في 11 أبريل من العام الجاري.

واشار التقرير إلى انه على الرغم من أن حركة الشباب ليس لديها موارد طبيعية مثل النفط أو الغاز الطبيعي في احكام سيطرتها إلا أنها اعتمدت على طرائق مختلفة لتمويل نفسها، وتتراوح ميزانية الحركة الثانوية وفقا لتقرير للأمم المتحدة ما بين 70 إلى 100 مليون دولار، تأتي هذه الأموال في الغالب من خلال فرض الضرائب على نقاط التفتيش، خاصة على تجارة الفحم غير المشروعة والتي تكتسب منها الحركة نحو 7 مليون دولار سنويا من خلال فرض الضرائب عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، كما إنها صدرت هذا الفحم في وقت سابق عبر وسطاء إلى دول الخليج العربي وجنت نحو 25 مليون دولار من هذه العمليات، وكذلك ابتزاز السكان المحليين بفرض ضرائب عقارية وخلافه مقابل الحماية، وجمع الزكاة التي تتحصل عليها الحركة بشكل سنوي من التجار الصوماليين والمزارعين وأصحاب المواشي.

وأكد التقرير ان حركة الشباب الإرهابية تستخدم الممرات البحرية قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا في عمليات القرصنة البحرية، والاختطاف وطلب الفدية، بالإضافة إلى الأموال التي تأتي إلى الحركة من المتعاطفين معها في الخارج، على سبيل المثال، استغلت الحركة نظام تحويل الأموال عبر الهاتف المعروف باسم M-Pesa ليحول لها نحو 58 مليون دولار إلى فرع محلي لبنك دياموند تراست في كينيا، وهي المبالغ التي استغلتها في تمويل عملية إرهابية استهدفت فندقاً في نيروبي والتي راح ضحيتها 21 شخصا. هذه العوامل آثرت الموارد المالية للحركة التي جعلتها قادرة على دعم مقاتليها، للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأوضح التقرير تعاني الصومال من استقطاب حاد في الساحة السياسية، بدأ هذا الاستقطاب يتصاعد منذ أن قرر الرئيس الصومال عبدالله فر ماجو تأجيل الانتخابات بعد فشل المفاوضات بينه وبين زعماء الولايات الفيدرالية وهو القرار الذي أكده البرلمان الصومالي في 12 ابريل 2021، من تمديد لفترة ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو والمؤسسات الدستورية بالبلاد لمدة عامين وهو ما رفضته المعارضة الصومالية وبعض حٌكام الولايات الفيدرالية، ولم يمر خمسة أيام على قرار البرلمان الصومالي حتي وقعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة الموالية لمفوض الشرطة السابق الجنرال صادق جون، وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو في حي شيركول بالعاصمة مقديشو وهي تبادل إطلاق النار الذي راح ضحيته اثنين من المدنيين، وفي مايو من العام الجاري عندما استهدف هجوم إرهابي نٌسب لمجهولين مقر برلمان ولاية هيرشبيلي، باستخدام قنبلة يدوية الصنع ومن المٌرجح أن يعاني الصومال خلال الشهور المقبلة من إرهاب مزدوج فحركة الشباب الممارس التقليدي للإرهاب في الصومال، قد ينضم إليها قوات المعارضة التي تملك هي الأخرى السلاح ما لم يتم تحديد موعداً حاسماً للانتخابات الصومالية بآليات تتسم بشفافية، فحتي مع تكليف الرئيس الصومالي لرئيس الوزراء بالعمل على إجراء الانتخابات في أسرع وقت في مطلع مايو من العام الجاري، اتضح من ردود الفعل المصاحبة لهذا الإعلان عدم ثقة المعارضة الصومالية في آليات إجراء الانتخابات.