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محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد بالأزهر.. ويطالب الأهالي عدم الذبح خارج المجازر

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محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد بالأزهر.. ويطالب الأهالي عدم الذبح خارج المجازر محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد بالأزهر.. ويطالب الأهالي عدم الذبح خارج المجازر

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شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف فى أجواء احتفالية وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إقامة شعائر الصلاة وغلق مصلى النساء ومراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي.

وحرص محافظ القاهرة عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد . ودعا محافظ القاهرة، المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.

المصرى اليوم

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