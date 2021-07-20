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بأمر الحكومة الجنيه الورق يتداول بين المصالح الحكومية والخاصة والغرامة الفورية ١٠٠ جنيه لمن يمتنع عن تداوله طبقا للمادة ٣٧٧ من قانون العقوبات.

وقامت وزارة المالية بطباعة كميات كبيرة من الجنيه الورق لحل ازمة «الفكة» في محطات مترو الانفاق والسكة الحديد وقامت بتعليق المنشورات بالعقوبات لمن يمتنع عن تداوله كعملة رسمية.

تأكيدات حكومية مستمرة لنفي ما يتردد حول إلغاء التعامل بــ «الجنيه الوررقي» عقب شائعات إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تزعم وقف تداول العملة الورقية للجنيه، ما أدي إلى حدوث بلبلة في الشارع، خاصة في المناطق الشعبية أكثرها تشهدها وسائل المواصلات العامة.

«المصري اليوم» رصدت مشاجرة بين سائق ميكروباص وأحد الركاب بمنطقة البدرشين بسبب الخلاف على دفع «جنيهات ورقية» ورفض السائق أخذها من الراكب لتتطور مشادة كلامية بينهما إلى مشاجرة عنيفة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي تدخل لفضها باقي الركاب وبعض المارة قبل أن يسقط أحد أطرافها مصاباً بعد محاولة الأخر التعدي عليه بألة حديدية.

من جانبه شدد البنك المركزي في أكثر من بيان رسمي صدر عنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيًا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقى.

وأوضح البنك المركزي أن الجنيه الورقى يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى في جميع المعاملات المالية.

كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعات وكل ما يتردد حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق. مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بما فيها الجنيه الورقي.

وقال احمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ان الجنيه الورق عملة رسمية يتم تداولها في جميع محطات المترو ومن يمتنع عن استخدامها يطبق عليه الغرامة الفورية، مشيرا ان جميع محطات المترو تتسلم الجنيه الورق والخمسين قرش من المواطنين، ولايوجد ادني مشكلة.

كان أول ظهور للجنيه عندما أصدره البنك الأهلي المصري قبل تأسيس البنك المركزي المصري في عام ١٨٩٩ إذ ظهر يحمل صورة للجمل.

و في أبريل ١٩٣٠ تحول لونه خلال الإصدار الجديد من البرتقالي إلى الأزرق والبني. وحمل صورة لوجه رأس أبي الهول وفي الخلف صورة مسجد باللون الأخضر.

في يوليو ١٩٥٠ ظهر الإصدار الجديد الثالث من الجنيه الورقي. إذ حمل صورة الملك فاروق، وفي الخلفية صورة لمعبدإيزيس في أسوان. لكن سرعان ما تبدل ذلك الشكل بعد عامين، ليظهر إصدارًا جديدًا في مايو ١٩٥٢ إلى الوجه القديم في عهد الملك فؤاد مع الابقاء على معبدإيزيس في الوجه الآخر للجنيه.

وتغير شكله للمرة الخامسة في سنة 1963 ظهر بشكل جديد حيث بقي الوجه عليه صورة رأس أبي الهول. لكن جهة الإصدار هذه المرة كانت البنك المركزي المصري. وبدلًا من معبدإيزيس على الوجه الآخر ظهرت زخرفات وكتابة للجنيه المصري بالإنجليزية.