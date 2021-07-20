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نجا من الموت بأعجوبة.. رجل عجوز عالقًا تحت عجلات قطار في الهند ()

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نجا من الموت بأعجوبة.. رجل عجوز عالقًا تحت عجلات قطار في الهند (فيديو) نجا من الموت بأعجوبة.. رجل عجوز عالقًا تحت عجلات قطار في الهند ()

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لرجل عجوز عالقًا تحت عجلات قطار وذلك في مدينة مومباي الهندية.

وخلال الفيديو، ظهر الرجل المُسن الذي كاد يفقد حياته، وينجو من الموت بأعجوبة بعدما ساعده أحد عمال السكك الحديدية.

ونشرت قناة «سنغباد براتيدين» على موقع يوتيوب، اللقطات المُصورة والتي تعرض هلع أكثر من عامل بمحطة القطار بعدما انتبهوا إلى وجود ذلك الرجل أسفل القطار، وبدأوا يصرخون لإيقاف القطار.

وبالفعل، نجحوا في إنقاذ الرجل العجوز حيث التفت سائق القطار إلى أصوات زملائه، مُستعملًا «مكابح الطوارئ» للسيطرة على القطار وإيقافه.

وركض العمال بالمحطة جميعهم نحو الرجل لإبعاده عن القضبان وانتهت المشاهد بإنقاذ «أعجوبي» للرجل في اللحظات الآخيرة.

المصرى اليوم

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