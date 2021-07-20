هانئ رسلان: إثيوبيا فشلت بشكل ذريع في استكمال الملء الثاني.. وما تفعله بروباحندا زائفة

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أكد الدكتور هانئ رسلان، مستشار مركز الأهرام لشؤون السودان وحوض النيل أن إعلان أديس أبابا اكتمال الملء الثانى والاحتفال بذلك ليس إلا محاولة لتوظيف هذه المسألة لتوجيه رسائل إلى الداخل الإثيوبي للتغطية على الوضع الكارثي الذي تعانيه الشعوب والقوميات الإثيوبية ما بين الحروب والمذابح والهزائم.

واعتبر الدكتور هانئ رسلان أن كل ما تفعله إثيوبيا هو بروباحندا إعلامية زائفة لخدمة أبي احمد وحكومته في الداخل.

وقال رسلان لـ«المصري اليوم» «إن إثيوبيا فشلت بشكل ذريع في استكمال الملء الثاني، حيث لم يذكر وزير الري الإثيوبي الكمية التي تم تخزينها، والتي هي بإجمالي 7 مليارات متر مكعب تقريبا للملئين الأول والثاني معاً، في حين أن المخطط له كان 18.5 مليارا، وذلك بسبب الفشل في استكمال أعمال التعلية في الممر الأوسط.

وأضاف: «الشاهد أن وزير الري الإثيوبي لم يستطع أن يعلن للداخل أن بلاده ما هي بالتحديد الكمية التي اشتمل عليها الملء الثانى في تضليل متعمد».

وتابع الدكتور هانئ رسلان: «من الواضح أن الطرف الاثيوبى أصبح في حالة فقدان كامل للمصداقية حيث إن وزير الرى الإثيوبى ذكر في رسالة رسمية موجهة إلى مصر والسودان أن الملء الثاني سيكون بحجم 13.5 مليار متر مكعب، وأن الإجمالي سيصل خلف السد إلى 18.5 مليار متر مكعب، في حين أنه كان يعرف أنه من المستحيل تحقيق ذلك، وقد كذب عامدا متعمدا».

واوضح رسلان أن الأمر نفسه ينطبق على توليد الطاقة، فقد كان من المفترض أن يعمل التوربينين أسفل السد منذ أن تم الملء الأول، والذي كان مستهدفاً أن يصل إلى 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن الملء لم يصل إلى هذا الحجم، لأن إثيوبيا فشلت أيضا في إتمام التعلية المطلوبة، إذ كان من المفترض أن يصل ارتفاع السد إلى 565 متراً فوق سطح البحر، بينما وصل فقط إلى 560، وبالتالي لم يعمل التروبينان أسفل السد.

وقال رسلان: «في الوقت الحالى وبعد الإضافة المحدودة للملء الثانى فإن التوربين أسفل السد لن يعملا أيضا حيث أعلن وزير الرى الاثيوبى أنهما غير جاهزين للعمل وأنه سيجرى تجهيزهما في الشهور القادمة».