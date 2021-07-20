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أكد أحمد حجازي، قائد المنتخب الوطني الأوليمبي، أن هدف الفريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا رغم قوة المنافس.

ويواجه المنتخب الوطني الأوليمبي نظيره إسبانيا بعد غد الخميس على ملعب قبة سابورو في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو، والتي من المقرر ان تنطلق في التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

وأضاف حجازي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «منتخب مصر بطل أفريقيا ولديه القدرات والخبرات واستعد جيدا لهذه المواجهة المهمة في بداية مشواره بالأولمبياد».

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الأرجنتين، الأحد المقبل، ثم يواجه أستراليا الأربعاء التالي في ختام دور المجموعات.