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هل تساعد أدوية الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في مواجهة كورونا؟.. دراسة تجيب

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هل تساعد أدوية الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في مواجهة كورونا؟.. دراسة تجيب هل تساعد أدوية الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في مواجهة كورونا؟.. دراسة تجيب

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اكتشف باحثون أن مرضى كورونا الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل إسعافهم قللوا بشكل كبير من احتمالات الوفاة داخل المستشفى، وكثيرا ما تستخدم عقاقير الستاتين لخفض مستويات الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشر فريق البحث من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو نتائج الدراسة، ووفقا للدكتور لوري دانيلز، مؤلف الدراسة الرئيسي الذي يشغل مدير وحدة العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو هيلث، بأن الستاتينات تعمل على تنظيم مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين حيث يعتير مدخل الفيروس.

وقال مؤلفو الدراسة إن أدوية الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم تساعد في استقرار الأمراض الكامنة، ومن المحتمل أن تعزز احتمالات تعافي المرضى من كورونا.

وأشارت النتائج إلى أن المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول بمفردهم شهدوا انخفاضا في احتمالات الوفاة بنسبة 46%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض «كوفيد-19» الحاد بنسبة 25% تقريبا، مقابل المرضى الذين لا يتناولون أي فئة من الأدوية، والمرضى الذين يتناولون كلا من الستاتين ومضادات ارتفاع ضغط الدم انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 40%.

ووجد الفريق أن استخدام عقار مضاد لارتفاع ضغط الدم وحده كان مرتبطا باحتمالات أقل للوفاة بنسبة 27%«، وأشار دانيلز إلى أن معظم الفوائد شوهدت بين المرضى الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم، ويرتبط ذلك بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 32%.

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