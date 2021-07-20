أخبار عاجلة

مسؤول أمريكي: سوف نستقبل الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة -
بث مباشر .. موعد مباراة السويد واسبانيا في كرة اليد -
دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية -
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد -
بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة -
مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده -
«رويترز»: زعماء صرب البوسنة يستقبلون مبعوث السلام الجديد بعدائية -
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات بجامعة جنوب الوادي -
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء -
ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير المالية: سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف «حياة كريمة» بتمويل مصري 100%

Print
وزير المالية: سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف «حياة كريمة» بتمويل مصري 100% وزير المالية: سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف «حياة كريمة» بتمويل مصري 100%

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتمويل مصري ١٠٠٪، وأنه يعتبر بشهادة الأمم المتحدة، من أفضل البرامج التنموية في العالم، حيث يُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن هناك خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى في عهد الرئيس عبدالفتاح ، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأضاف وزير المالية في بيان، الثلاثاء، أن الجمهورية المصرية الجديدة التي أعلن الرئيس السيسي تدشينها بمشروع القرن الواحد والعشرين «حياة كريمة» تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لتغيير حياة المصريين للأفضل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في شتى المجالات؛ حيث تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى ٤ ملايين وحدة سكنية في أكثر من ٤٥٠٠ قرية، ومد خطوط «الألياف الضوئية» من أجل اتصالات متقدمة، وإنترنت فائق السرعة، واستحداث مجمعات زراعية وحرفية، وإقامة نموذج مصغر في كل وحدة محلية، للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل تيسير الحصول على الخدمات من خلال إتاحتها بمجمعات خدمية حكومية بالقرى «الأم»، إضافة إلى استكمال وتحديث شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء، وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، وتسريع العمل بمنظومة «التأمين الصحي الشامل»؛ باعتبارها فرصة لرفع كفاءة كل المنشآت الصحية بالريف.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا بمشروع «حياة كريمة» تنفيذ ٢٠ مبادرة رئاسية تُسهم في تخفيف الأعباء عن أهالينا بالريف، إضافة إلى رفع كفاءة ٢٥٪ من المدارس الحالية، وإنشاء ١٤ ألف فصل جديد للحد من الكثافة الطلابية، وتطوير أكثر من ١٢٠ ألف منزل، خلال المرحلة الأولى، وإتاحة ١،٥ مليار جنيه قروضًا للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في تعزيز جهود الشمول المالى بالقرى.

وأوضح وزير المالية أنه يتم تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى في وقت واحد بسواعد وشركات وخامات مصرية، بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعة الوطنية بالاعتماد على المنتج المحلى، على النحو الذي يُساعد في تحريك عملية الاقتصاد، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، مؤكدًا أن هذا الحراك التنموي الذي يقوده الرئيس السيسى بشكل غير مسبوق، يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، ويؤكد استمرار فيما انتهجته من سياسة متوازنة عند التعامل مع أزمة «كورونا» بمواصلة دوران عجلة الاقتصاد وفق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

وأكد وزير المالية أن المشروع القومى لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يُعد «أيقونة الجمهورية الجديدة»، يُسهم في الحد من معدلات الفقر، ويعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فيما نفذته من سياسات وإصلاحات، مكنتها من الانطلاق بقوة في تنفيذ حلم أكثر من نصف المصريين من خلال إطلاق أضخم مبادرة على مستوى العالم في العصر الحديث، تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا بالقرى، في مشروع يجسد نموذجًا متفردًا للإرادة المصرية القوية: شعبًا ودولة في استكمال مسيرة التنمية بملحمة تاريخية للبناء والتعمير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020