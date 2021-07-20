الجهاز الطبي للزمالك يحدد برنامجًا خاصًا لـ«شيكابالا» في معسكر الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حدد الجهاز الطبي، للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمحمود عبدالرازق شيكابالا في معسكر الفريق بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 2 من أغسطس المقبل، والمؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ويعاني شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، غاب على إثرها عن المشاركة في المران الأخير للزمالك.

ويتضمن البرنامج التدريبي، الذي حدده الجهاز الطبي لشيكابالا، أداء بعض التدريبات داخل صالة الجيمانيزوم بالإضافة إلى الجري الخفيف حول الملعب مع زملائه.