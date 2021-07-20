شوقي غريب: سنقاتل أمام اسبانيا لتحقيق الفوز

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أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي أنه واللاعبين سيقاتلون للفوز على إسبانيا بعد غد الخميس على ملعب قبة سابورو في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بأوليمبياد طوكيو.

قال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتمنى الفوز وتقديم مباراة تمتع المشاهدين، نعلم مدى قوة منتخب إسبانيا، بما يملكه من عناصر مميزة، لكن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين وسنقاتل للفوز في المباراة الافتتاحية للمجموعة وتحقيق الثلاث نقاط».

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الأرجنتين، الأحد المقبل، ثم يواجه أستراليا الأربعاء التالي في ختام دور المجموعات.