خلال العيد.. محافظ القليوبية: حملات مفاجئة لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنظيم حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، مكلفا وحدة المتغيرات المكانية برصد اى تعديات على مدار الساعة خاصة خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية.

وطالب المحافظ، في بيان صحفي الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور مشيداً بوحدة المتغيرات المكانية التي ترصد على مدار الساعة أي تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والاجهزة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف «الهجان »، رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.