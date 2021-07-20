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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
بعد 1446 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1446 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق تسع منشآت مخالفة، ورصد 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار ، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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