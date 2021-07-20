شوارع الجيزة تتحول إلى «سلخانة» أول أيام عيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم اعلان محافظة الجيزة عن فتح مجازرها بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى في المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، إلا أن عدد كبير من شوارع الأحياء الشعبية تحولت إلى بحر من الدم في أول أيام العيد بسبب قيام المواطنين بذبح الخراف والعجول في الشوارع في تحد صارخ لقرار محافظة الجيزة، بعدم ذبح الأضاحى خارج المذابح الرسمية وفى حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشئ لأصله .

وبمجرد انتهاء المسلمون من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك شهدت محال الجزارة بمنطقة إمبابة ازدحام شديد من المواطنين أمام محال الجزارة لذبح أضاحيهم، بينما انتظر العشرات من المواطنين البسطاء انتهاء الجزارين من الذبح لأخذ نصيبهم من الأضحية وسط مشادات كلامية من بعضهم.

واشتكى عدد من المواطنين من ذبح المضحين الخرفان أمام منزل كل صاحب أضحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار الحشرات بجانب انتشار الرائحة الكريهة .

وأكد أحمد ياسين أحد المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور أنه لم يلجأ إلى ذبح أضحيته في الشارع من باب التفاخر والتباهى، وإنما لسبب آخر هو التزاحم الشديد على جميع المجازر التي تستغل اموسم عيد الأضحى وضاعفت قيمة الذبح لتصل إلى800 جنيه للعجل الواحد، إضافة إلى أنه يحصل على الفروة وجزء من الذبيحة .

ونفى محمد مروان أحد المواطنين مرور أي لجان متابعة ميدانية بحى العجوزة، المختصة بمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحى، مؤكدا على تخلص عدد من المواطنين بمخلفات الأضاحى أسفل الطريق الدائرى .