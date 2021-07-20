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يستعد الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، صاحب شركة «أمازون» للانطلاق إلى الفضاء على متن أول رحلة لشركته.

وسيصحب بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم، شقيقه مارك بيزوس، والسيدة الطيارة والي فونك (82 عاما) وطالب الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن (18 عاما) والذي فاز والده في مزاد بمقعد في الرحلة.

ومن المقرر أن يغادر الصاروخ «نيو شيبرد»، من شركة بلو أوريغن«التي أسسها بيزوس عام 2000 إلى الفضاء، المنصة من موقع صحراوي في منطقة غرب تكساس، نحو الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش).

وسوف تستغرق الرحلة إلى الفضاء 11 دقيقة، وتأتي بعد تسعة أيام من صعود البريطاني ريتشارد برانسون على متن أول رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية المنافسة «فيرجين جالاكتيك» من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بحسب وكالة «رويترز».

إلا أن ما يميز رحلة بيزوس أنها ستكون على ارتفاع مئة كيلومتر، أي أعلى من رحلة برانسون التي كانت على ارتفاع 86 كيلومترا.

وتعتبر رحلة بيزوس «أول مهمة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء».

وأمس الاثنين، قال بيزوس في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس نتورك»: «أنا متحمس لكني لست قلقا. سنرى كيف أشعر عندما أكون مربوطا في مقعدي... نحن جاهزون. المركبة جاهزة. هذا الفريق مذهل. أشعر بالرضا حيال ذلك. وأعتقد أن زملائي في الطاقم يشعرون بالرضا حيال ذلك أيضا».