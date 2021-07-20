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محافظ قنا يزور دور رعاية الأطفال الأيتام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

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زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء، مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين، وجمعية الاتحاد القبطية الأرثوذكسية، وجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية بمدينة قنا لتهنئة الأطفال والفتيات المقيمين بهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

اطمئن محافظ قنا من الأطفال والفتيات على مستوى الرعاية المقدمة لهم من قِبل مسؤولي تلك الدور، ثم قدم التهنئة لهم ومنحهم الهدايا العينية لإدخال البهجة والسرور عليهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن محافظة قنا لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، ومشاركتهم جميع الأعياد والإحتفالات والمناسبات .

محافظ قنا يزور دار الأيتام

وحرص محافظ قنا على لقاء الأطفال الأيتام، وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ودراسة مدى إمكانية تحقيقها، مؤكدًا لهم أنه سيتم تكريم المتفوقين منهم سواء فى الدراسة أو الألعاب الرياضية التى يمارسونها تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد.

محافظ قنا يزور دار الأيتام
محافظ قنا يزور دار الأيتام
محافظ قنا يزور دار الأيتام

المصرى اليوم

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