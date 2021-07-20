وزير النقل يتابع مع غرف العمليات انتظام العمل في مرافق المواصلات خلال إجازة عيد الأضحى

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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كل التسهيلات للركاب، حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة وعلى استمرار كل أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل فى بيان لها، الثلاثاء، إن هناك متابعة مستمرة لحركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث أكد وزير النقل على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالاضافة إلى متابعة أعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد الوزير على اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين و استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابًا وكذلك استمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.