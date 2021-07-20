الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة عبد الله جمعة امام المحلة

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يخضع عبد الله جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لإختبار طبي اليوم، لحسم موقفه من المشاركة مع الزمالك، في المباريات المقبلة، بداية من المواجهة المقبلة للفريق امام غزل المحلة، والمقررة يوم 2 من أغسطس المقبل، والمؤجلة بينهما ضمن مباريات الدوري.

ويعاني عبد الله جمعة، من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي غاب علي اثرها عن المشاركة مع الزمالك، طوال الفترة المنقضية.

وخضع عبد الله جمعة، لبرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، اخصائي التأهيل بالزمالك، من اجل رفع معدلات اللياقة البدنية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات، عقب تعافيه نهائياً من الالام التي يعانيها بسبب الإصابة.