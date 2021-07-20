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يستهل معسكره في الإسكندرية بمحاضرة عن الهزيمة من غزل المحلة

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الزمالك يستهل معسكره في الإسكندرية بمحاضرة عن الهزيمة من غزل المحلة يستهل معسكره في الإسكندرية بمحاضرة عن الهزيمة من غزل المحلة

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قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي القاء محاضرة فنية علي اللاعبين، لدراسة فريق غزل المحلة، من خلال مشاهدة ملخص لمبارياته الأخيرة، بالاضافة لمباراة الدور الاول والتي فاز بها المحلة علي الزمالك.

ويسعي كارتيرون، للوقوف علي نقاط القوة والضعف في المحلة، والعمل علي استغلالها خلال المواجهة المقبلة، خصوصا وان كارتيرون، يعطي لتلك المواجهة أهمية خاصة، حيث يسعي للفوز بها للثأر من هزيمة الدور الأول، بالإضافة للاحتفاظ بفارق النقاط بينه وبين الأهلي، في صراع صدارة قمة الدوري.

ويلتقي الزمالك، مع المحلة يوم 2 من أغسطس المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

و يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم الخميس، بمدينة برج العرب بالأسكندرية، استعداداً لمواجهة غزل المحلة، عقب الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وسيستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم، علي ملعب الفندق الذي سينزل به الفريق، في الإسكندرية.

المصرى اليوم

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