كارتيرون يصعد خمسة ناشئين للمران مع الفريق في معسكر الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المحلة

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للانتظام في معسكر الإسكندرية، لتعويض غياب اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الاوليمبي، تمهيداً للاعتماد على أي منهما خلال المواجهات المقبلة التي سيغيب فيها لاعبو المنتخب الأوليمبي عن الفريق، خصوصاً محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، الذي يعد من الركائز الأساسية لخط دفاع الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، المقررة يوم 2 من أغسطس المقبل والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

وينتظم في التدريبات، محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق، بعدما غاب عن التدريبات، أمس الأول، بعد حصوله بإذن بالغياب من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وانضم للمنتخب الأوليمبي أربعة لاعبين من الزمالك هم محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالسلام، وأحمد أبوالفتوح، وإمام عاشور.