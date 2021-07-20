ماتا أثناء العلاقة الحميمة في سيارة أوبر .. تفاصيل العثور على جثتين في حالة تعفن بالهرم

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كشفت تحريات الجيزة تفاصيل صادمة في العثور على جثة سائق وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة أوبر بمنطقة الهرم، وقالت إن المتوفيين لقي مصرعهما نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بعد غلق منافذ التهوية في السيارة، مؤكدة على عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأضافت التحريات أن الشاب المتوفى يعمل سائق أوبر، تربطه علاقة بالفتاة المتوفاة، وسبق أن تقدم لخطبتها ورفض أسرتها طلبه، فقررت الهروب معه، فحررت أسرتها محضرًا بتغيبها منذ 3 أيام داخل قسم شرطة الهرم.

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وأشارت التحريات إلى أن المتوفاة كانت بصحبة الشاب داخل السيارة ولفظ أنفاسهما الأخيرة داخل السيارة أثناء العلاقة الحميمة بينهما بسبب تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون، وعثر على جثتيهما في حالة تعفن بعد مرور يومين داخل السيارة.

كانت شرطة مباحث الهرم تلقت بلاغًا من الأهالي بخروج رائحة من سيارة تقف داخل محل مستأجر في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الهرم، وانتقلت شرطة مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة متوقفة داخل محل مستأجر يستخدمه المتوفى كجراج، ومغلق من الداخل، وبكسره عثر على جثة الشاب في المقعد الخلفي وبصحبته فتاة 21 سنة، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما إصابات وبحوزتهما جميع متعلقاتهما الشخصية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

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