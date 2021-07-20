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إمبراطور اليابان يحضر حفل افتتاح الأولمبياد

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إمبراطور اليابان يحضر حفل افتتاح الأولمبياد إمبراطور اليابان يحضر حفل افتتاح الأولمبياد

أعلنت وكالة القصر الإمبراطوري اليوم الثلاثاء أن إمبراطور اليابان ناروهيتو سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو.

ويعني حضور الإمبراطور أنه من سيعلن رسميا افتتاح الأولمبياد، في الحفل المقرر يوم الجمعة، حيث يذهب هذا الشرف إلى رأس الدولة المضيفة، وفقا للميثاق الأولمبي.

وتستضيف طوكيو الدورة الأولمبية خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر مطلعة أن الترتيبات تجرى فيما يتعلق بحضور الإمباراطور لحفل الافتتاح.

وأضافت أن الإمبراطور سيلتقي توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعد غد الخميس في القصر الإمبراطوري كما سيلتقي شخصيات أجنبية أخرى يوم الجمعة قبل حفل الافتتاح.

ويقام حفل الافتتاح بدون جماهير في ظل جائحة المستجد، كما سيُحظر حضور الجماهير في أغلب منافسات الدورة.

وذكرت الوكالة أن الإمبراطورة ماساكو لن تحضر الحفل، كما ذكرت كيودو أن أفراد العائلة الإمبراطورية لن يحضروا المنافسات الأولمبية ضمن تدابير التصدي لانتشار عدوى كوفيد19

المصرى اليوم

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