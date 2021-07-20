إسبانيا تسجل قفزة جديدة في معدل الإصابة بفيروس كورونا

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سجلت إسبانيا قفزة جديدة في معدل الإصابة بفيروس كورونا، لكن السائحين البريطانيين الذين تلقوا تطعيما كاملا تدفقوا على شواطئها مما يبعث الأمل في إنعاش قطاع السياحة المتضرر بشدة.

وقال اتحاد صناعة النقل الجوي إن الحجز للسفر إلى إسبانيا زاد 4 أضعاف من1 إلى 8 يوليو الجاري عندما أعلنت بريطانيا رفع حجر صحي مدته 10 أيام عن السائحين العائدين الذين تلقوا التطعيم اعتبارا من 19 يوليو.

ونصحت ألمانيا وفرنسا مواطنيهما بالفعل بعدم السفر إلى إسبانيا حيث دفعت زيادة مستمرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بعض المناطق الإسبانية إلى إعادة فرض حظر التجول.

وتجاوزت الإصابات في العالم 190 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة.