أخبار عاجلة

"العواد" يؤكد أهمية العمل الدؤوب لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما يتواكب مع الجهود المبذولة للمملكة -
أروع أمثلة الصفح.. أب يعفو عن شاب دهس طفلته أمام عينيه بالباحة -
انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات الأولى ..غداً -
وكيل صحة الغربية: استمرار المتابعة الميدانية لمستشفيات المحافظة -
وكيل صحة الغربية: تخصيص مكاتب لاستخراج شهادات «لقاح كورونا» للمسافرين -
مفتي موسكو: البرنامج التدريبي لأئمة روسيا أفادنا كثيرًا وسنستفيد من المتدربين -
الأهلي يستعيد السيطرة على قناته بـ4 قرارات -
الرئيس الإيراني الجديد: دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها ووجود الأجانب يهدد الأمن -
ترامب يطعن في قرار إحالة إقراراته الضريبية للكونجرس -
بعد مرور عام على الكارثة.. انفجار مرفأ بيروت.. العدالة تصطدم بالحصانة و«الطائفية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021؟

Print
تعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021؟ تعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021؟

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو ، ويلعب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021 ، زيقع منتخب الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع اسبانيا والارجنتين وأستراليا .

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

تنقل قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة .


تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021
على نايل سات beIN SPORTS HD 7


beIN SPORTS HD 7
نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3
سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021

«ولا شاف العناد فى عيون الولاد.. يا حبيبتى يا مصر»

«ولا شاف العناد فى عيون الولاد.. يا حبيبتى يا مصر»

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

«السكة الحديد» تقرر تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «تحيا مصر»

«السكة الحديد» تقرر تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «تحيا مصر»