توفيا أثناء العمل .. محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور و عامل فرحتهم بعيد الأضحي (صور)

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زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أسرتي المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة بمنزلهم الكائن بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا، وعامل النظافة حموده أحمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

أوضح محافظ قنا أن كلاهما توفيا أثناء تأدية عملهما، مؤكدا أن زيارة أسرتيهما في مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هي أقل ما يمكن أن نقدمه لهما، تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهما بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وخلال زيارته لأسرة الشهيد أحمد الرشيدى تفقد معرض للصور تمثل الطبيعة والحرف اليدوية والحياة اليومية وجميعها من تصوير المصور الراحل حيث أشاد المحافظ بجودة الصور ودورها في إبراز التراث القنائى والطبيعة القنائية الخلابة ،وعقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية .

وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسرتىّ الشهيدين مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم، من منطلق واجبنا نحو رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم في هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التي كان يقدمها رب الأسرة .