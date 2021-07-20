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محافظ قنا يزور إحدى دور المسنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

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قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمسنين بدار الهنا بمنطقة المساكن بمدينة قنا، حيث إلتقى بالحاجة ليلى أحدى نزلاء الدار وقدم لها التهنئة، كما إلتقى بعدد من المسنين المقيمين بالدار، رافقه خلال الجولة حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وأشرف أنور، القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وحسين زمقان نائب رئيس المدينة .

محافظ قنا يزور دار المسنين

أكد محافظ قنا خلال الزيارة أن مديرية التضامن الإجتماعى قامت بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المعيشية الأساسية للحاجة ليلى بناءً على طلبها، مشيرًَا إلى إن المحافظة حريصة على تلبية جميع احتياجات نزلاء الدار وتوفير كل سبل الراحة لهم.

محافظ قنا يزور دار المسنين

من جانبها، قدمت الحاجة ليلى عظيم شكرها لمحافظ قنا لاهتمامه بحالتها وزيارته لها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن يكافئه على مثل هذه الأعمال الإنسانية ورعايته للحالات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

محافظ قنا يزور دار المسنين

يُذكر أن الحاجة ليلى كانت تفترش الرصيف مع إبنها أمام مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وفور علم محافظ قنا بحالتها وجه المسئولين برعايتها وتقديم يد العون لها وبالفعل تم إيداعها بدار الهنا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لإبنها بوحدة مرور قفط .

المصرى اليوم

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