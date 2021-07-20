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«الصحة العالمية» تعلن رصد متحور جديد لفيروس كورونا «لامبدا» في 30 دولة

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«الصحة العالمية» تعلن رصد متحور جديد لفيروس كورونا «لامبدا» في 30 دولة «الصحة العالمية» تعلن رصد متحور جديد لفيروس كورونا «لامبدا» في 30 دولة

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أعلنت رئيسة الفريق التقني المعني بالأمراض عالية الخطورة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن المنظمة رصدت انتشار طفرة «لامبدا» من المستجد في أكثر من 30 دولة، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن طفرة جديدة نسبيا سارية في عدد من الدول وعلى وجه الخصوص في بلدان الأمريكيتين.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع انتشار طفرة «لامبدا» عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى في بيرو في ديسمبر 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق.

وتجاوزت الإصابات في العالم 190 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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