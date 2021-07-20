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الشرقية..1446 جولة رقابية تغلق 9 منشآت وترصد 79 مخالفة

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الشرقية..1446 جولة رقابية تغلق 9 منشآت وترصد 79 مخالفة الشرقية..1446 جولة رقابية تغلق 9 منشآت وترصد 79 مخالفة
الأمانة أكدت استمرار جولاتها المكثّفة وخاصة خلال أيام الأضحى

الشرقية..1446 جولة رقابية تغلق 9 منشآت وترصد 79 مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1446 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 9 منشآت مخالفة، ورصد 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".


وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار ، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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