محافظ الأقصر يستقبل أساقفة الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك 

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، كما استقبل نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، وعدد من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك .
كما استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك .
ومن جانبه أشار محافظ الأقصر إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخى والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفى الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.