محافظ الأقصر يستقبل أساقفة الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك 

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، كما استقبل نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، وعدد من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك .

كما استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك .

ومن جانبه أشار محافظ الأقصر إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخى والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفى الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.