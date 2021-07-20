إجراء 19 عملية جراحية تكميلية ميكروسكوبية بمستشفى الأقصر الدولي

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نجح فريق طبي متخصص في جراحة التجميل بمستشفي الاقصر الدولي، من إجراء ١٩ عملية جراحية متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار.

وتكون الفريق الطبي من الاستاذ الدكتور محمد اللبان، استاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية بجامعة قناة السويس، والدكتور عمرو سمير ،رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور جورج جميل ،والدكتور محمد قرين، والدكتور محمود فاروق، اخصائيي جراحة التجميل بالمستشفي بأجراء عدد 19 عملية جراحية وبمعاونة اطباء التخدير وطاقم تمريض العمليات وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير المستشفي.

حيث كان من ضمن تلك الجراحات، مريض يعاني من ورم سرطاني بالشفة السفلي حيث تم عمل استئصال للورم واستئصال الغدد الليمفاوية بالرقبة وتم عمل اعادة بناء للشفة السفلي عن طريق شرائح جلدية مجاورة ميكروسكوبيا، ومريض يعاني من انكماش شديد بالرقبة لطفل 4 سنوات ما بعد حروق وتم فرد الانكماشات عن طريق شريحة جلدية مثقوبة ميكروسكوبيا.

كما تضمنت الجراحات، مريض يعاني من وحمة دموية بالاذن حيث تم ربط الشريان السباتي الخارجي وتم ربط الشريان المغذي للوحمة، ومريض يعاني من عيب خلقي بقناة مجري البول والقضيب حيث تم اصلاح احليل سفلي متكرر كما تم اصلاح مجري البول وفرد العضو الذكري ميكروسكوبيا بواسطة شريحة جلدية.. وتمت جميع العمليات بمعاونة تمريض قسم جراحة التجميل وتمريض العمليات.

ويأتي اجراء تلك العمليات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الاقصر الدولي تخفيفا عن المرضي من مشقة السفر للمحافظات الاخري وتنفيذ لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار في الصحة.