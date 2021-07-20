فى أول أيام العيد .. تواجد أمنى مكثف وسيولة بالمرور فى القاهرة

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شهدت شواع وميادين القاهرة تواجد أمنى مكثف لمنع وقوع الجريمة بشتى صورها ، وخصوصا جريمة التحرش الجنسى .

وتواجد الشباب في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك محدود في الشوارع والميادين ، ومنعت الأجهزة الأمنية بمحافظتى القاهرة والجيزة التجمعات أمام دور السينما ، كما خلت الشوارع الرئيسية من المواطنين وإكتظ التواجد أمام محال الجزارة في المناطق الشعبية والراقية ، وتجمع عدد محدود من الاطفال فى الحدائق العامة والملاهى .

و شهدت الشوارع سيولة مرورية بمنطقة وسط القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة ، وأغلقت عدد من المحال أبوابها خاصة محال الملابس فيما فتحت المقاهى أبوابها لاستقبال الزيائن .