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شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 20 يوليو 2021، ارتفاعا ملحوظا في استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، رغم عزوف المواطنين عن الشراء، واصابة الأسواق بالركود .

ويشهد الذهب حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» على مستوى العالم، ويدفع تزايد هذه المخاوف المعدن الأصفر للارتفاع عالميا ومحليا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 905 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 680 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6344 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب، في البورصة العالمية ارتفاعا جديدا وملحوظا سواء في التعاملات الفورية أو العقود الآجلة مع تراجع مؤشر الدولار تراجعا طفيفا حيث تربطهما علاقة عكسية لكن يظل الدولار بالقرب من أعلى ذروة له في ثلاث شهور، كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والتى تربطها أيضا علاقة عكسية بالمعدن الأصفر، وارتفعت أسعار الذهب عالميا، في التعاملات الفورية والعقود الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.51% لتسجل 1818.50 دولار للأوقية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، اليوم الثلاثاء، 801.48 جنيه، وكان 797.13 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،817.27 $، وكانت 1،807.65 $ .

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