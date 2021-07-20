أخبار عاجلة

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية -
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد -
بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة -
مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده -
«رويترز»: زعماء صرب البوسنة يستقبلون مبعوث السلام الجديد بعدائية -
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات بجامعة جنوب الوادي -
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء -
ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة بإجراء يبدأ تطبيقه 27 سبتمبر -
تطبيق «زووم» يدفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف على عقوبات الذبح خارج الأماكن المخصصة

Print
تعرف على عقوبات الذبح خارج الأماكن المخصصة تعرف على عقوبات الذبح خارج الأماكن المخصصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء اول ايام عيد الاضحى المبارك اليوم الثلاثاء وبدء ذبح الاضاحى تشهد الشوارع حالة من انتشار المخلفات الناتجة عن عملية الذبح، وحدد قانون الزراعة عدد من المخالفات المترتب عليها عقوبات لمن يرتكبها.

و نصت المادة 136 من القانون،على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية

( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.

(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.

(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

كما نصت المادة 143 مكررًا على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده

مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده