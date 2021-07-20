محافظ قنا وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يحتفلون بعيد الأضحى مع أهالى أبوحزام

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احتفل محافظ قنا، اللواء اشرف الداودى وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب مع أهالى قريتى ابو حزام وحمره دوم، بمركز نجع حمادى بشمال قنا، بعيد الأضحى المبارك مع أهالى قريتى ابو حزام وحمره دوم وذلك بحضور اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب المؤتمر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وحماده كمال موسي عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، والتى تسعى جاهدة لوضع القريتين بعد سنوات من الثأر على خريطة التنمية المستدامة.

محافظ قنا وأعضاء الشيوخ والنواب فى ابوحزام

وعقب اداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ناقش النائب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، مع محافظ قنا عدد من الموضوعات التي تخدم القرية، وكذلك مناقشة عدد من مشكلات المواطنين، وذلك لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

محافظ قنا وأعضاء الشيوخ والنواب فى ابوحزام

محافظ قنا وأعضاء الشيوخ والنواب فى ابوحزام

محافظ قنا وأعضاء الشيوخ والنواب فى ابوحزام

وأضاف رسلان، أنه سعي جاهدا في وضع قريتي ابو حزام وحمردوم على خريطة التنمية، ووضعهم من ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه للتخفيف عن كاهل المواطنين،وتحقيق حياة آمنة لهم.. وصرح رسلان بأن المبادرة تعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.