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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية .

وأكد محافظ الجيزة على الاستنفار لكافة الوحدات المحلية لضبط أي أعمال للبناء المخالف حيث تم ضبط وإزالة 14 حاله بناء مخالف حتى الأن، مؤكدا أنه لن يتم التهاون حيال أي مخالفه تقام خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الحالات التي تم ضبطها وإزالتها قيام مركز ومدينة البدرشين بإزاله عدد 2 حالة تعدي على الأرضي الزراعية الأولى بقرية أبوصير على طريق المريوطية عبارة عن سمل خرسانية وسور على مساحة 1650م2 والحالة الثانية بقرية العزيزية عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 3000م2 قبل استكمال اعمال البناء وقد تمت الإزالة ورفع القواعد.

كما تم ضبط حالة صب سقف بقرية مزغونة بدون ترخيص وتم مصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف بالاضافه إلى إزالة سور بمدينة البدر خلف مصنع قها على مساحة ١٠٠ متر مقام بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وفى مركز ومدينة العياط تم إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعي بقرية منشأة فاضل على مساحة 200م بالوحدة المحلية بالبليدة وحالتين تعدى بالبناء على ارض تابعه للاصلاح الزراعى بقرية الدناوية ببرنشت .

وتابع مجهودات مركز ومدينة أبوالنمرس في التصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم ضبط وإزاله ٣ حالات وهم ازاله عدد٢ غرفة مقامه بدون ترخيص على ارض زراعية على مساحة ٥٠ متر تقريبا بعرب مقار بالوحدة المحلية بالمنوات والحالة الثانية ازاله سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص على مساحة ١٥٠ متر تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان شبرامنت والحالة الثالثة ازاله سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص على مساحة ١٠ متر تقريبا بشارع خالد بن الوليد بجوار الصرف الصحى بتقسيم وليم شبرامنت .

وفي مركز منشاة القناطر تم ضبط مخالفة تعدى بالبناء على مساحة٣٥٩ م بوحدة برقاش وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد بمتابعة محمد عبدالراضي رئيس المركز .

كما قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة حالتين بناء مخالف لقاعتين أفراح تم أقامتهم بالمخالفة على مساحات شاسعه بمنطقة الشنبارى بالاضافة إلى ازالة سور مقام على أراضي زراعية بمنطقة الزيدية