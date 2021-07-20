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الدوري الإنجليزي .. إيفرتون يوقف لاعبه المتهم بـ«جرائم جنسية ضد الأطفال»

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الدوري الإنجليزي .. إيفرتون يوقف لاعبه المتهم بـ«جرائم جنسية ضد الأطفال» الدوري الإنجليزي .. إيفرتون يوقف لاعبه المتهم بـ«جرائم جنسية ضد الأطفال»

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أعلن إيفرتون النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء أنه قام بإيقاف لاعباً بالفريق الأول لم يحدد اسمه لحين انتهاء تحقيق للشرطة معه

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه تم اعتقال اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عاماً ويلعب في إيفرتون ، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مع أطفال وذلك خلال أحد أيام الأسبوع الماضي .

ولم تفصح الجريدة عن اسم اللاعب أو ناديه لكنها أشارت له بأنه لاعب دولى كبير ويلعب بشكل دائم مع منتخب بلاده فيما تم الافصاح بعد ذلك أنه نادي إيفرتون .

وفور علم النادي الذي يلعب له اللاعب قرر إيقافه فيما تقوم أجهزة الشرطة المحلية بالتحقيق في الواقعة دون ذكر اسم اللاعب أو هوية النادي لأسباب قانونية بحتة.

وكشفت «ميرور» أن الشرطة اقتحمت منزل اللاعب واعتقلته يوم الجمعة الماضي وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار تحقيقات موسعة للواقعة .

ونقلت الصحيفة عن مصدر من نادي إيفرتون أن الواقعة تسببت في صدمة لإدارة النادي التي لم تتوقع فعل اللاعب .

وأضافت: «من الواضح أن هذا الأمر يجب التحقيق فيه بشكل كامل، ستؤدي الادعاءات من هذا النوع إلى قدر كبير من القلق بين الجميع داخل النادي والمشجعين والجمهور» .

وأشار إيفرتون في بيان عبر موقعه على الإنترنت بأنه سيواصل النادي دعم السلطات في كل الاستجوابات ولن يصدر المزيد من البيانات في الوقت الحالي.

المصرى اليوم

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