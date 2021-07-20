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دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:21 مساءً
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:21 مساءً
بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:21 مساءً
مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
«رويترز»: زعماء صرب البوسنة يستقبلون مبعوث السلام الجديد بعدائية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات بجامعة جنوب الوادي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
جوجل تعاقب أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة بإجراء يبدأ تطبيقه 27 سبتمبر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
تطبيق «زووم» يدفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
أكثر من مئة ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 20 يوليو 2021 12:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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