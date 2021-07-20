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محافظ الجيزة يتفقد مجزر الوراق عقب صلاة عيد الأضحى

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محافظ الجيزة يتفقد مجزر الوراق عقب صلاة عيد الأضحى محافظ الجيزة يتفقد مجزر الوراق عقب صلاة عيد الأضحى

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عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجزر الوراق لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع فتح المجازر مجانا.

وأكد أن محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري قد جهزت 23 مجزر لاستقبال المواطنين لذبح الاضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وخلال جولته داخل محزر الوراق، شدد على كافة العاملين بالمجزر بضرورة تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين والتسهيل عليهم مع التأكيد على ضرورة رفع المخلفات أولا بأول حفاظا على النظافة العامة والتطهير الدوري للعنابر الخاصه بالمجزر والكشف على الذبائح الخاصة بالمواطنين للاطمئنان على سلامة اللحوم.

وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا«مجزر خاص» بطريق اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير «مجزر خاص» بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ على حالة الشوارع والبيئة.

المصرى اليوم

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