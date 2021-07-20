مشاجرة دموية بسبب «الجنيه الورقي».. والحكومة ترد

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تأكيدات حكومية مستمرة لنفي ما يتردد حول إلغاء التعامل بــ «الجنيه الوررقي» عقب شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وقف تداول العملة الورقية للجنيه، ما أدى إلى حدوث بلبلة في الشارع، خاصة في المناطق الشعبية التي تشهد وسائل المواصلات العامة.

«المصري اليوم» رصدت مشاجرة بين سائق ميكروباص وأحد الركاب بمنطقة البدرشين بسبب الخلاف على دفع «جنيهات ورقية» ورفض السائق أخذها من الراكب لتتطور لمشادة كلامية بينهما وصلت إلى مشاجرة عنيفة والتشابك بالأيدي ويتدخل لفضها باقي الركاب وبعض المارة قبل أن يسقط أحد أطرافها مصاباً بعد محاولة الآخر التعدي عليه بآلة حديدية وتسيل دماؤه في الشارع.

من جانبه شدد البنك المركزي في أكثر من بيان رسمي صدر عنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيًا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقى.

وأوضح البنك المركزي أن الجنيه الورقى يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى في جميع المعاملات المالية.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعات وكل ما يتردد حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بما فيها الجنيه الورقي.