إقبال على حديقة حيوان الزقازيق رغم ارتفاع درجة الحرارة

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شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، إقبالا من المواطنين وخاصة الشباب والأطفال، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات عقب فتح أبواب الحديقة أمام الزائرين تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، وذلك بالتنسيق بين مديريات الأمن والصحة وهيئة الإسعاف، حرصا على صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

وأكد المهندس أيمن لطفي مدير عام الحديقة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب الحديقة أمام الجمهور في أول أيام عيد اﻻضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب، لافتا إلى أن هناك إقبالا من الجمهور وخاصة الأطفال رغم ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على عدم السماح والدخول للزوار إﻻ بعد إرتداء الكمامة الواقية وقياس درجة الحرارة ،مع مراعاة التباعد الإجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن جميع العاملين والموظفين بالحديقة متواجدين منذ الصباح الباكر لإستقبال الزائرين، وأنه تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها، كونها تعد متنفساً وملاذاً لأهالي المحافظة ويفد إليها الزائرين من جميع القري والمدن بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم.