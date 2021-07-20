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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء: الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربًا وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل «الدلتا الجديدة»، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر.

ويضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة ٥٠ الف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الابراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والاكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول ١٤ كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي ٢ مليون نسمة، ووجه الرئيس في هذا الاطار بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

واطلع الرئيس في هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين

وووجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلاً نظرًا للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الأراضي، وفي هذا السياق وجه الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من أي تعديات، كما تابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلاً عن تبطينها ورفع كفائتها.

وتابع الرئيس كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوي الجمهورية في نطاق اختصاص القادة والوزراء من الحضور، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق أرقى المعايير والجودة الانشائية.