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باخ : أوليمبياد طوكيو ستمنح البشرية ثقة في المستقبل

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باخ : أوليمبياد طوكيو ستمنح البشرية ثقة في المستقبل باخ : أوليمبياد طوكيو ستمنح البشرية ثقة في المستقبل

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وصف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بأنها ستشكل معلما مهما للإنسانية في ظل جائحة المستجد.

وقال باخ اليوم الثلاثاء في افتتاح الاجتماع الـ138 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو: «دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ستمنح البشرية ثقة في المستقبل».

وتُفتتح دورة طوكيو، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، يوم الجمعة المقبل رغم المخاوف واسعة النطاق بشأن الجائحة، واعترف باخ بأنه وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية كانوا في وقت سابق غير واثقين من إمكانية إقامة الدورة هذا العام.

وأوضح باخ: «كانت لدينا شكوك في كل يوم، أجرينا مداولات ومناقشات، قضينا ليال بلا نوم مثل أي شخص آخر في العالم، لم نكن نعرف، ولم أكن أعرف ما يحمله المستقبل».

وتابع الألماني باخ، 67 عاما، أنه لم يجر مشاركة هذه الشكوك من أجل عدم إزعاج الرياضيين ومختلف المعنيين بالألعاب الأولمبية.

وأضاف باخ: «من أجل الوصول إلى هذا اليوم، كان علينا منح الثقة، كان علينا أن نستعرض طريقا للخروج من هذه الأزمة، وكان علينا أن نوفر الاستقرار ونبني الثقة، كان علينا منح الأمل».

ووقف أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية دقيقة صمت في بداية الاجتماع تكريما لضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكمل باخ أن الدورة الأولمبية ستقام الآن لمنح الرياضيين الفرصة «للتألق وإلهام العالم».

وافتتح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الذي واجه انتقادات في بلاده بسبب سياسته في التعامل مع أزمة الفيروس، حديثه في الاجتماع بالقول :«بعد نفق طويل، أصبح المخرج الآن أمام أعيننا».

وأضاف سوجا أن أهمية دورة ألعاب طوكيو لن «تعوقها أو تقلل من شأنها» الظروف الصعبة .

وتابع رئيس الوزراء أنه ستتم حماية صحة وسلامة الشعب الياباني وضيوف الدورة الأولمبية من الخارج.

فيما أعلن باخ أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سيلقي كلمة غدا الأربعاء في الاجتماع.

المصرى اليوم

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