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ضبط ١٢ رأساً من الجمال داخل مطبخ عشوائي بـ" نكاسة مكة "

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بجانب مصادرة شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية

ضبط ١٢ رأساً من الجمال داخل مطبخ عشوائي بـ

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً عشوائياً مخالفاً تديره عمالة مخالفة للأنظمة ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت بلدية المسفلة أن الفِرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية في حي "النكاسة" مطبخاً عشوائياً تديره عمالة مخالفة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى ضبط 12 رأساً من الجمال وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية، وتم مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

ضبط ١٢ رأساً من الجمال داخل مطبخ عشوائي بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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