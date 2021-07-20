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جميعها بالمدينة المنورة.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها

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جميعها بالمدينة المنورة.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها جميعها بالمدينة المنورة.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها
قالت: مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1873 مسجداً

جميعها بالمدينة المنورة.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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